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الترحيل القسري: إجراءات قانونية ضد جاك سترو

  • 18 أبريل/ نيسان 2012

يتخذ القائد العسكري الليبي عبد الحكيم بالحاج إجراءات قانونية ضد وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو للتيقن مما إذا كان الوزير قد صادق على وثائق مكنت السلطات البريطانية من الترحيل القسري لبالحاج إلى بلاده أثناء حكم العقيد القذافي. ويقول مكتب المحاماة الموكل بالقضية إن هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها. وكان سترو قد أعلن العام الماضي معارضته للترحيل القسري غير القانوني والتعذيب، ونفى تورطه فيهما.