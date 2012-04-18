الترحيل القسري: إجراءات قانونية ضد جاك سترو

يتخذ القائد العسكري الليبي عبد الحكيم بالحاج إجراءات قانونية ضد وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو للتيقن مما إذا كان الوزير قد صادق على وثائق مكنت السلطات البريطانية من الترحيل القسري لبالحاج إلى بلاده أثناء حكم العقيد القذافي. ويقول مكتب المحاماة الموكل بالقضية إن هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها. وكان سترو قد أعلن العام الماضي معارضته للترحيل القسري غير القانوني والتعذيب، ونفى تورطه فيهما.