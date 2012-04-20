يشهد ميدان التحرير في وسط القاهرة اليوم الجمعة مظاهرة "مليونية" جديدة دعت لها العديد من القوى السياسية تحت شعار جمعة تقرير المصير.

وتقول القوى المنظمة للمظاهرة، ومن بينها قوى ليبرالية وحركة السادس من أبريل، إنها تهدف الى استكمال أهداف الثورة، ومنع ترشح من تصفهم بفلول النظام السابق لانتخابات الرئاسة.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين والقوى السلفية مشاركتها في المظاهرة التي ستكون الثانية التي تشارك فيها بعد المظاهرة الحاشدة التي نظمتها يوم الجمعة الماضي، والتي تركزت على المطالب نفسها.

وكان المئات من المتظاهرين قد اغلقوا جسر 6 اكتوبر في العاصمة المصرية يوم الخميس للمطالبة برحيل المجلس العسكري الحاكم.