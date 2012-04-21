تنهمك شركتا "أوربيتال واسبيس اكس" فى إعداد صواريخ الدفع لإجراء الإختبارات النهائية للقيام بأول رحلة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية عقب إنهاء وكالة الفضاء الاميريكية ناسا العام الماضى رحلات السفن العملاقة المعروفة باسم المكوك. وتجرى أوربيتال تجربتها النهائية فى الحادي العشرين من الشهر الجاري فيما أختارت اسبيس اكس الثلاثين من الشهر نفسه.
اختبارات على جيل جديد من المركبات الفضائية
- 21 أبريل/ نيسان 2012
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