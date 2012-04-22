في مسعي للتقارب مع سكان العاصمة الصومالية مقديشو، تقدم قوات الاتحاد الإفريقي خدمات صحية مجانية للسكان المحليين، من بينها إجراء العمليات الجراحية التي لا تتمكن المستشفيات المحلية من تقديمها. وتشارك تلك القوات أيضا في بعض النشاطات الإجتماعية في عدد من أحياء مقديشو. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الصومال علي حلني.
قوات الاتحاد الإفريقي تقدم خدمات مختلفة للصوماليين
- 22 أبريل/ نيسان 2012
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