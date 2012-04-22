أضرم حشد من المسلمين السودانيين النار في كنيسة بالعاصمة الخرطوم. هذا ولم تقع إصابات جراء الحريق الذي اندلع في الكنيسة التي يستخدمها مسيحيون من جنوب السودان. وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت مواجهات حدودية بين جيشي السودان وجنوب السودان، تصاعدت بعد سيطرة قوات جوبا على أكبر حقل نفطي سوداني.
متشددون يضرمون النار في كنيسة بالعاصمة السودانية
- 22 أبريل/ نيسان 2012
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو