متشددون يضرمون النار في كنيسة بالعاصمة السودانية

أضرم حشد من المسلمين السودانيين النار في كنيسة بالعاصمة الخرطوم. هذا ولم تقع إصابات جراء الحريق الذي اندلع في الكنيسة التي يستخدمها مسيحيون من جنوب السودان. وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت مواجهات حدودية بين جيشي السودان وجنوب السودان، تصاعدت بعد سيطرة قوات جوبا على أكبر حقل نفطي سوداني.