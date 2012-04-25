المجاعة في الصحراء الأفريقية تهدد حياة مليون طفل

المجاعة في جنوب الصحراء الكبرى الافريقية عادت تهدد حياة مليون طفل في جميع أنحاء غرب ووسط أفريقيا هذا العام. وتقول منظمات الامم المتحدة والمجتمع المدني إن أكثر من 15 مليون شخص معرضون للخطر في هذه المنطقة التي تضم بعضا من أفقر البلدان في العالم. تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو، وأجزاء من شمال السنغال شمال نيجيريا والكاميرون.