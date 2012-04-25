نجت فتاة صينية من الموت بعد ان هوى بها رصيف احد الشوارع بسبب عمليات تعرية سببها تسرب المياه الى اسفله. وسجلت كاميرات المراقبة لحظة سقوطها.
انقاذ فتاة صينية انهار بها احد ارصفة الشوارع
- 25 أبريل/ نيسان 2012
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