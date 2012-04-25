جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

انقاذ فتاة صينية انهار بها احد ارصفة الشوارع

  • 25 أبريل/ نيسان 2012

نجت فتاة صينية من الموت بعد ان هوى بها رصيف احد الشوارع بسبب عمليات تعرية سببها تسرب المياه الى اسفله. وسجلت كاميرات المراقبة لحظة سقوطها.