نشر مؤخرا آخر تسجيل لعازف الترومبيت ومغني الجاز الأمريكي الشهير الراحل لوي أرمسترونغ. حمل التسجيل اسم Hello Dolly وقد سجله أرومسترونغ قبل ستة اشهر فقط من رحيله. و اعاد نشرُ الأغنية ذكريات كثيرة لمحبي أرمسترونغ الذي كان يلقب بملك الجاز.
نشر آخر تسجيل موسيقي أداه لوي آرمسترونغ عام 1971
- 28 أبريل/ نيسان 2012
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