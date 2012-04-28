نشر آخر تسجيل موسيقي أداه لوي آرمسترونغ عام 1971

نشر مؤخرا آخر تسجيل لعازف الترومبيت ومغني الجاز الأمريكي الشهير الراحل لوي أرمسترونغ. حمل التسجيل اسم Hello Dolly وقد سجله أرومسترونغ قبل ستة اشهر فقط من رحيله. و اعاد نشرُ الأغنية ذكريات كثيرة لمحبي أرمسترونغ الذي كان يلقب بملك الجاز.