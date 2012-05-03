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الصومال: ازدهار قطاع الأعمال بعد عودة بعض المغتربين

  • 3 مايو/ أيار 2012

بعد التحسن الأمني في العاصمة الصومالية مقديشو عاد مغتربون صوماليون كثر من الخارج خصوصا من أوروبا والولايات المتحدة، بعضهم تقلد مناصب رفيعة في الحكومة، والبعض الآخر أنشأ أعمالا تجارية لم تكن معروفة في مقديشو من قبل. مراسلنا هناك علي حلني وافانا بالتقرير التالي...