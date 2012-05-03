بعد التحسن الأمني في العاصمة الصومالية مقديشو عاد مغتربون صوماليون كثر من الخارج خصوصا من أوروبا والولايات المتحدة، بعضهم تقلد مناصب رفيعة في الحكومة، والبعض الآخر أنشأ أعمالا تجارية لم تكن معروفة في مقديشو من قبل. مراسلنا هناك علي حلني وافانا بالتقرير التالي...