آلاف العائلات تلجأ الى جنوب السودان فرارا من القصف

يفر الالاف من العائلات اثر القصف المستمر بسبب الحملة التي تشنها السلطات السودانية على المتمردين في جبال النوبة. ويعاني آلاف اللاجئين لا سيما الاطفال من سوء التغذية وشح المساعدات الانسانية.