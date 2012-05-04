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آلاف العائلات تلجأ الى جنوب السودان فرارا من القصف

  • 4 مايو/ أيار 2012

يفر الالاف من العائلات اثر القصف المستمر بسبب الحملة التي تشنها السلطات السودانية على المتمردين في جبال النوبة. ويعاني آلاف اللاجئين لا سيما الاطفال من سوء التغذية وشح المساعدات الانسانية.