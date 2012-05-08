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مصر: الأغاني إسلوب جديد فى الدعاية الانتخابية

  • 8 مايو/ أيار 2012

صاحبت حملات الدعاية الإنتخابية للترشح لمنصب الرئيس فى مصر ظهور أغاني جديدة أطلقها المرشحون بهدف جذب المزيد من الأصوات من خلال حملتهم الانتخابية. فهل هذا الأسلوب الجديد فى الدعاية سيؤدي إلى جذب مزيد من الناخبين.