مصر: الأغاني إسلوب جديد فى الدعاية الانتخابية

صاحبت حملات الدعاية الإنتخابية للترشح لمنصب الرئيس فى مصر ظهور أغاني جديدة أطلقها المرشحون بهدف جذب المزيد من الأصوات من خلال حملتهم الانتخابية. فهل هذا الأسلوب الجديد فى الدعاية سيؤدي إلى جذب مزيد من الناخبين.