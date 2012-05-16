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المجاعة تهدد نصف سكان جنوب السودان

  • 16 مايو/ أيار 2012

حذرت الأمم المتحدة من أن نصف مواطني جنوب السودان يواجهون خطر شح الغذاء بسبب النزاع الدائر حاليا بين جوبا والخرطوم. وقال برنامج الأغذية العالمي في تقرير له إن هذا الخطر يهدد قرابة خمسة ملايين شخص. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد في جنوب السودان تضرر بشدة جراء المواجهات الحدودية مع السودان، وكذلك بسبب إغلاق منشآت نفطية في البلاد.