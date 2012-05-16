حذرت الأمم المتحدة من أن نصف مواطني جنوب السودان يواجهون خطر شح الغذاء بسبب النزاع الدائر حاليا بين جوبا والخرطوم. وقال برنامج الأغذية العالمي في تقرير له إن هذا الخطر يهدد قرابة خمسة ملايين شخص. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد في جنوب السودان تضرر بشدة جراء المواجهات الحدودية مع السودان، وكذلك بسبب إغلاق منشآت نفطية في البلاد.
المجاعة تهدد نصف سكان جنوب السودان
- 16 مايو/ أيار 2012
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