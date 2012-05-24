اجواء اليوم الاول للانتخابات المصرية في الاسكندرية

شكلت محافظة الإسكندرية غرفة عمليات لتلقي الشكاوى والتجاوزات خلال عملية الاقتراع التي بدأت صباح الأربعاء، لاختيار أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير. وقال محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولي إن المحافظة بالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية والقوات البحرية ومديرية أمن الإسكندرية وفرت كل سبل الراحة والتأمين اللازم لإتمام عمليات الاقتراع بمختلف اللجان الانتخابية.

ويوجد أكثر من 3 ملايين و400 ألف ناخب مقيد في جداول الانتخاب بالمحافظة الساحلية يشرف على إجراء الانتخابات فيها أكثر من 750 قاضيا موزعين على 350 مركزا انتخابيا.

تقرير موفدنا إلى الإسكندرية عطية نبيل يجمل تفاصيل اليوم الأول للانتخابات الرئاسية هناك.