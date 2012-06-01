نزوح أكراد سوريين الى شمال العراق

يستمر توافد أعداد من الأكراد السوريين، نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا، إلى محافظتي دهوك وأربيل في إقليم كردستان العراق عبر المنافذ الحدودية المشتركة.

المفوضية العليا للاجئين سجّلت مئات من الأفراد والعائلات من السوريين الأكراد فيما انضمّ عدد ضئيل إلى أقارب لهم ممن سبقوهم في موجات نزوح سابقة. ويطالب اللاجئون السورين السلطات المحلية في الإقليم بتحرّك أكبر لمساعدتهم أكثر من مجرد الإشراف على الجهود التي تقوم بها منظماتٌ أهلية.

موفد بي بي سي ناهد أبو زيد زار مخيّم دوميز بمحافظة دهوك للاطلاع على أوضاع ساكنيه.