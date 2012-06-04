لقاء مع الفنانة سميرة توفيق

مع الاوائل
لقاء مع الفنانة الكبيرة سميرة توفيق ولقاء اجرته الزميلة السابقة فاطمة الداعوق عام 1993 قي برنامج في الواحة واترككم مع صاجبة "بيع الجمل ياعلي " وياهلا بالضيف ".
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
مع الاوائل
لقاء مع الفنانة الكبيرة سميرة توفيق ولقاء اجرته الزميلة السابقة فاطمة الداعوق عام 1993 قي برنامج في الواحة واترككم مع صاجبة "بيع الجمل ياعلي " وياهلا بالضيف ".