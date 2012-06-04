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لقاء مع الفنانة سميرة توفيق

  • 4 يونيو/ حزيران 2012

مع الاوائل

لقاء مع الفنانة الكبيرة سميرة توفيق ولقاء اجرته الزميلة السابقة فاطمة الداعوق عام 1993 قي برنامج في الواحة واترككم مع صاجبة "بيع الجمل ياعلي " وياهلا بالضيف ".