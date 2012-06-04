لقاء مع الفنانة سميرة توفيق

مع الاوائل

لقاء مع الفنانة الكبيرة سميرة توفيق ولقاء اجرته الزميلة السابقة فاطمة الداعوق عام 1993 قي برنامج في الواحة واترككم مع صاجبة "بيع الجمل ياعلي " وياهلا بالضيف ".