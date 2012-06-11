قتلى وجرحى في هجوم على كنيستين في نيجيريا

تفيد انباء بمقتل واصابة العشرات في هجمات مسلحة على كنيستين في وسط وشمال نيجيريا خلال قداس الاحد.

التفجير الاول في كنيسة بمدينة جوس بوسط نيجيريا، حسب ما ذكرت مصادر حكومية.

بينما قال شهود ان مسلحين فتحوا النيران على كنيسة في شمال نيجيريا الاحد وقتلوا واصابوا الكثير من المصلين.

والهجمات على الكنيستين هي الاحدث في سلسلة من الهجمات تتعرض لها الكنائس في نيجيريا منذ فترة وتتهم فيها جماعة "بوكو حرام" الاسلامية المتشددة.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن بام ايوبا المتحدث باسم الحكومة قوله ان القنبلة تم تفجيرها بجوار الكنيسة في جوس، الا ان مبنى الكنيسة انهار على المصلين من شدة الانفجار.

واضاف ايوبا ان الهجوم على كنيسة "مختار الرب" يمكن ان يكون ضمن "الحرب الانتقامية المستمرة على شعبنا من جانب اعداء الدولة".

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان ان هجوم جوس تم بواسطة تفجير سيارة ملغومة قرب الكنيسة.

اما في شمال نيجيريا فتفيد الانباء ان عددا من المسلحين هاجموا الكنيسة بالاسلحة.

ونقلت رويترز عن احد شهود العيان ويدعى حميدو، الذي كان داخل الكنيسة في بيو تاون بولاية بورنو، قوله: "حضر ثلاثة مسلحين الى الكنيسة وفتحوا النيران على الناس بالداخل قبل التوجه الى المبنى الرئيسي لمواصلة القتل. قتل وأصيب كثيرون".