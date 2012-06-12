واشنطن تحذر من مجزرة في الحفة السورية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون عن قلقه البالغ مما وصفه بالتصعيد الخطير للعنف المسلح في سوريا خلال الأيام الأخيرة، وندد بان في بيان له بقيام القوات الحكومية السورية بقصف المناطق السكنية.

من حهتها حذرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند من مجزرة ربما تكون الحكومة السورية تعد لها في الحفة بمحافظة اللاذقية، فيما لم يستعبد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بحث اي خيار في حال فشت خطة المبعوث الدولي والعربي كوفي عنان.

ياتي هذا بينما قال نشطاء معارضون ان اكثر من مئة قتيل سقطوا الاثنين وفجر الثلاثاء بنيران القوات الحكومية،