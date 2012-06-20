خلف الإعصار الذي يضرب مدن شمال اليابان دمارا كبيرا، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له. وأدى ذلك الى اجلاء الآلاف من اليابانيين عن بيوتهم وتعطيل حركة الملاحة الجوية.
شمال اليابان تحت رحمة إعصار غوشول
- 20 يونيو/ حزيران 2012
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