الإعلان رسميا عن محمد مرسي رئيسا لمصر

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر فوز محمد مرسي في انتخابات الرئاسة ليكون الرئيس الأول بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، والرئيس الخامس الذي يتولى سدة الحكم في مصر.

وقد حصل مرسي على 13230131 صوتا، بينما حصل منافسه شفيق على 12347380 صوتا.

بدء الأعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة المصريةانتخابات الرئاسة في مصراقتصاد مصر المتعثر ينتظر حلولا عاجلة من الرئيس الجديد

وكان عدد أصوات الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع 5158794، وعدد الذين شاركوا في الاقتراع 26240763، بنسبة 51.85%. وقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 25577511 صوتا.

وقد بدأت الأجواء الاحتفالية تسود ميدان التحرير بعد إعلان فوز محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة.

وقد سيطرت حالة من الترقب والتوتر على الشارع السياسي المصري قبيل الاعلان عن أول رئيس بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، وسط اجراءات امنية مشددة بدت واضحة في الشوارع في مختلف المحافظات المصرية.