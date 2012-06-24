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مسابقة أقبح كلب في العالم

  • 24 يونيو/ حزيران 2012

احتضنت فلوريا بالولايات المتحدة الامريكية مسابقة اقبح كلب في العالم. فقد حضرها العديد من اصحاب الكلاب البشعة الشكل والهيئة. المسابقة التي فرش فيها السجاد الأحمر للكلاب تهدف الى اثبات أن الكلاب القبيحة هي أيضا جذابة وودوة مع الإنسان.