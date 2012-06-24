احتضنت فلوريا بالولايات المتحدة الامريكية مسابقة اقبح كلب في العالم. فقد حضرها العديد من اصحاب الكلاب البشعة الشكل والهيئة. المسابقة التي فرش فيها السجاد الأحمر للكلاب تهدف الى اثبات أن الكلاب القبيحة هي أيضا جذابة وودوة مع الإنسان.
مسابقة أقبح كلب في العالم
- 24 يونيو/ حزيران 2012
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