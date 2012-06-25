إسرائيل تطالب بوتين بمنع الخطر النووي الإيراني

ث الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس اليوم الاثنين نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي يزور إسرائيل للمرة الأولى منذ إعادة انتخابه في شهر مارس/آذار الماضي، على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحيلولة دون امتلاك إيران سلاحا نوويا وعلى وقف ما أسماه "إراقة الدماء في سوريا".

فخلال احتفال أُقيم في بلدة نتانيا الواقعة وسط إسرائيل حيث دشن بوتين "نصب النصر" التذكاري تكريما للجنود الذين سقطوا خلال المعارك التي خاضها الجيش الأحمر الروسي ضد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، قال بيريس: "أنا واثق من أن روسيا التي قضت على الفاشية لن تسمح بمخاطر مماثلة، لا خطر إيراني ولا سفك دماء سوري."