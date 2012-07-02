لقاء مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة
مسك ختام حلقتنا في سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ولقاء اجري معها عام.... واجراه....وفيه تتحدث عن عدد من المسائل الفنية والشخصية
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لقاء مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة
مسك ختام حلقتنا في سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ولقاء اجري معها عام.... واجراه....وفيه تتحدث عن عدد من المسائل الفنية والشخصية