لقاء مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

مسك ختام حلقتنا في سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ولقاء اجري معها عام.... واجراه....وفيه تتحدث عن عدد من المسائل الفنية والشخصية