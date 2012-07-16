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معرض لصور مسؤولين مرتشين في الصين

  • 16 يوليو/ تموز 2012

يقوم الفنان الصيني زهانغ بينغ جيان بجمع وعرض أكثر من الف وستمائة صورة للمسؤولين الفاسدين في الصين.

يقول زهانغ ان شهرة هؤلاء كانت بسبب الفساد وحكم عليهم رسميا من طرف المحاكم، وفكرة المتحف تهدف الى توعية الناس بخطورة الفساد المالي في الصين.