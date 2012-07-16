معرض لصور مسؤولين مرتشين في الصين

يقوم الفنان الصيني زهانغ بينغ جيان بجمع وعرض أكثر من الف وستمائة صورة للمسؤولين الفاسدين في الصين.

يقول زهانغ ان شهرة هؤلاء كانت بسبب الفساد وحكم عليهم رسميا من طرف المحاكم، وفكرة المتحف تهدف الى توعية الناس بخطورة الفساد المالي في الصين.