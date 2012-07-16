صور لاعصار ضرب شمال بولندا

التقط هواة بولنديون صورا للّحظات الأولى لاعصار ضرب شمال بولندا نهاية الأسبوع الماضي. وادى الإعصار الى جرح عدد من الأشخاص وخسائر لحقت باربعمائة هكتار من الغابات.