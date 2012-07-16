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صور لاعصار ضرب شمال بولندا

  • 16 يوليو/ تموز 2012

التقط هواة بولنديون صورا للّحظات الأولى لاعصار ضرب شمال بولندا نهاية الأسبوع الماضي. وادى الإعصار الى جرح عدد من الأشخاص وخسائر لحقت باربعمائة هكتار من الغابات.