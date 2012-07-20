تخوف أردني من تبعات زيادة تدفق اللاجئين السوريين

تشهد المناطق الحدودية الفاصلة بين الأردن وسوريا تزايدا في تدفق النازحين السوريين الى الجانب الأردني.

وتم إيواء هؤلاء اللاجئين في مخيمات أقامتها الحكومة الأردنية.

وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة فان الايام الثلاثة الماضية شهدت نزوح أكثر من ألفي لاجئ سوري الى الاردن، الامر الذي يزيد عدد اللاجئين السوريين داخل الاراضي الاردنية بشكل كبير، وقوبل بتحذير الاوساط الاردنية من تبعاته على أوضاع اللاجئين التي وصفت بالصعبة.

موفدتنا الى مدينة الرمثا الحدودية ايمان عريقات زارت المنطقة ووافتنا بهذا التقرير.