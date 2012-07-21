احتراق عدد من الشاحنات التركية في معبر باب الهوى

بعد حرق نحو ١٥ شاحنة تركية في معبر باب الهوى السوري، أغلقت السلطات التركية معبر "جلوا غوزو" امام الشاحنات من طرف واحد، ويترأس والي هاطاي اجتماعا امنيا مع قيادات الجيش التركي في منطقة هاطاي لبحث ومناقشة تداعيات ما يجري على الحدود ولا سيما معبر باب الهوى، ويحاول اصحاب الشاحنات التركية العالقة في معبر باب الهوى استعادة شاحناتهم.

وفي الاثناء وصل رئيس المجلس الوطني السوري عبدالباسط سيدا يرافقه عضو المكتب التنفيذي مطيع البطين ومدير المكتب الإعلامي للمجلس محمد سرميني الى هاطاي في زيارة لم يعلن عن برنامجها حتى الان، وتعد هذه الزيارة هي الاولى لرئيس المجلس الوطني الى هاطاي التي تضم مخيمين للاجئين السوريين احدهما مخيم يايلاداغي اول مخيم أقيم في تركيا لاستقبال اللاجئين السوريين.