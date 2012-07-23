لقاء مع المغني العراقي سعدون جابر

المغني العراقي سعدون جابر يحدثنا عن موضوع الملكية الفنية او الملكية الفكرية او الحقوق الفنية وهو اول فنان يحصل على حقوقه الفنية وذلك في لقاء مع الزميلة اولجا جويدة ضمنه برنامج حصاد الشهر في عدده الثاني