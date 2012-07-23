جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

لقاء مع المغني العراقي سعدون جابر

  • 23 يوليو/ تموز 2012

لقاء مع المغني العراقي سعدون جابر

المغني العراقي سعدون جابر يحدثنا عن موضوع الملكية الفنية او الملكية الفكرية او الحقوق الفنية وهو اول فنان يحصل على حقوقه الفنية وذلك في لقاء مع الزميلة اولجا جويدة ضمنه برنامج حصاد الشهر في عدده الثاني