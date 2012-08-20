كنيسة فرنسية تتألق من جديد باستخدام الحاسوب

تزينت أطول كاتدرالية قوطية في مدينة بوفيه غرب العاصمة الفرنسية باريس، بعروض ضوئية الكترونية صممت بالكومبيوتر.
عروض موسيقية ومسرحية يتم تصميمها بالحاسوب وفقا لمقاسات جدران الكنيسة الخارجية، فتتحول كل مساء الى ما يشبه المسرح الكبير في الهواء الطلق.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تزينت أطول كاتدرالية قوطية في مدينة بوفيه غرب العاصمة الفرنسية باريس، بعروض ضوئية الكترونية صممت بالكومبيوتر.
عروض موسيقية ومسرحية يتم تصميمها بالحاسوب وفقا لمقاسات جدران الكنيسة الخارجية، فتتحول كل مساء الى ما يشبه المسرح الكبير في الهواء الطلق.