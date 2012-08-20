كنيسة فرنسية تتألق من جديد باستخدام الحاسوب

تزينت أطول كاتدرالية قوطية في مدينة بوفيه غرب العاصمة الفرنسية باريس، بعروض ضوئية الكترونية صممت بالكومبيوتر.

عروض موسيقية ومسرحية يتم تصميمها بالحاسوب وفقا لمقاسات جدران الكنيسة الخارجية، فتتحول كل مساء الى ما يشبه المسرح الكبير في الهواء الطلق.