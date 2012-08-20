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كنيسة فرنسية تتألق من جديد باستخدام الحاسوب

  • 20 أغسطس/ آب 2012

تزينت أطول كاتدرالية قوطية في مدينة بوفيه غرب العاصمة الفرنسية باريس، بعروض ضوئية الكترونية صممت بالكومبيوتر.

عروض موسيقية ومسرحية يتم تصميمها بالحاسوب وفقا لمقاسات جدران الكنيسة الخارجية، فتتحول كل مساء الى ما يشبه المسرح الكبير في الهواء الطلق.