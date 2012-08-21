وفاة رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي

قال رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا انه يخشى من عدم استقرار إثيوبيا بعد وفاة رئيس وزرائها ملس زيناوي.

وقال إودينغا إن الوضع في البلاد لا يزال هشا كما أن العنف العرقي ما زال يشكل تهديدا في البلاد.

واشاد أودينجا بملس كقائد عظيم لعموم افريقيا كما هو لإثيوبيا الذي دعم اقتصادها ووضع دستور جديد لها.

يذكر أن التلفزيون الرسمي أعلن وفاة زيناوي عن عمر ناهز السابعة والخمسين عاما.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية ان زيناوي كان يخضع للعلاج في المستشفى لكن تم نقله بشكل مفاجئ إلى وحدة العناية الفائقة حيث فارق الحياة.