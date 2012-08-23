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مشاركة رمزية لجورجيا في أولمبياد المعاقين

  • 23 أغسطس/ آب 2012

تشارك جورجيا برياضيين إثنين في دورة الالعاب الأولمبية للمعاقين التي تقام في لندن.

المشاركة تعتبر رمزية لكنها تهدف بالدرجة الأولى الى تشجيع المعاقين على ممارسة الرياضة.