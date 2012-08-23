مشاركة رمزية لجورجيا في أولمبياد المعاقين

تشارك جورجيا برياضيين إثنين في دورة الالعاب الأولمبية للمعاقين التي تقام في لندن.
المشاركة تعتبر رمزية لكنها تهدف بالدرجة الأولى الى تشجيع المعاقين على ممارسة الرياضة.
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تشارك جورجيا برياضيين إثنين في دورة الالعاب الأولمبية للمعاقين التي تقام في لندن.
المشاركة تعتبر رمزية لكنها تهدف بالدرجة الأولى الى تشجيع المعاقين على ممارسة الرياضة.