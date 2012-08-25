مقتل بدر الدين حقاني في غارة للناتو في افغانستان

قتل بدر الدين حقاني أحد أبرز قادة شبكة حقاني المسلحة في افغانستان، في غارة شنتها قوات الناتو بدون طيار شمال وزيرستان على الحدود الأفغانية الباكستانية حسبما أفادة أحد أقاربائه لبي بي سي كما أكد الخبر مسؤولون في المخابرات الباكستانية.