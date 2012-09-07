افتتاح مؤتمر "الصحوة والسلام في الشرق الاوسط" بتركيا

بحضور رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان وبمشاركة نخبة من الزعماء الدينيين والخبراء من الدول العربية والشرق الأوسط وتركيا افتتح المؤتمر الدولي بعنوان الصحوة العربية والسلام في الشرق الأوسط وجهات نظر إسلامية ومسيحية.

المؤتمر من تنظيم مركز الأبحاث الإسلامية وذلك للوقوف على ثورات الشعوب العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يعتبرها البعض نقطة تحول مفصلية في التاريخ الحديث، حيث أسفرت مطالب الجماهير العربية بالعدالة والحرية والعيش بكرامة الى فتح صفحة جديدة في تاريخ العالم العربي وظهور ديناميكيات وفرص ومخاطر جديدة.