مقتل السفير الأمريكي في هجوم على القنصلية الامريكية ببنغازي

قتل السفير الأمريكي لدى ليبيا واصيب ثلاثة موظفين أمريكيين في الهجوم الذي وقع ضد القنصلية الأمريكية في بنغازي مساء الثلاثاء.
وهو الهجوم الذي نفذه مسلحون احتجاجا على ما قالوا أنه فيلم أمريكي مسيئ للنبي محمد.
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قتل السفير الأمريكي لدى ليبيا واصيب ثلاثة موظفين أمريكيين في الهجوم الذي وقع ضد القنصلية الأمريكية في بنغازي مساء الثلاثاء.
وهو الهجوم الذي نفذه مسلحون احتجاجا على ما قالوا أنه فيلم أمريكي مسيئ للنبي محمد.