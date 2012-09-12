جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مقتل السفير الأمريكي في هجوم على القنصلية الامريكية ببنغازي

  • 12 سبتمبر/ أيلول 2012

قتل السفير الأمريكي لدى ليبيا واصيب ثلاثة موظفين أمريكيين في الهجوم الذي وقع ضد القنصلية الأمريكية في بنغازي مساء الثلاثاء.

وهو الهجوم الذي نفذه مسلحون احتجاجا على ما قالوا أنه فيلم أمريكي مسيئ للنبي محمد.