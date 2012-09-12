مسؤول ليبي يتحدث عن ظروف مقتل السفير الأمريكي

قال وكيل وزارة الداخلية الليبية ونيس الشارف "إن الامور اختلطت في مبنى السفارة الأمريكية بعد اطلاق النار من داخل المبنى، وخرج الأمر عن السيطرة مما أدى الى مقتل السفير الامريكي وثلاثة آخرين من موظفي السفارة الامريكية."

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول ليبي قوله: "لقد قُتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين عندما أطلق مسلحون صاروخا على مبنى القنصلية الأمريكية في بنغازي".

وقد تناقلت عدة فضائيات عربية ودولية نبأ مقتل السفير ستيفنز وثلاثة من موظفي بعثته في ليبيا خلال الهجوم الذي فشلت قوات الأمن الليبية بصده واضطرت إلى الانسحاب "بسبب تعرضها لنيران كثيفة من قبل المهاجمين".