أعلنت شركة مايكروسوفت عن اطلاق برامجها المكتبية الجديدة: اوفيس 365 التي تسمح للمستخدمين بالدخول الى الوثائق المحفوطة في الحواسيب الالكترونية من خلال الذاكرة الافتراضية التي يطلق عليها اسم "سكاي درايف".