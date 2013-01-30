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مايكروسوفت تطلق حزمتها المكتبية الجديدة "اوفيس 365"

  • 30 يناير/ كانون الثاني 2013

أعلنت شركة مايكروسوفت عن اطلاق برامجها المكتبية الجديدة: اوفيس 365 التي تسمح للمستخدمين بالدخول الى الوثائق المحفوطة في الحواسيب الالكترونية من خلال الذاكرة الافتراضية التي يطلق عليها اسم "سكاي درايف".