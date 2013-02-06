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دراسة: تجارب علمية للكشف عن أسرار المادة السوداء

  • 6 فبراير/ شباط 2013

اجرى العلماء ايطاليون تجارب علمية في بطن الجبال، يأملون من نتائجها أن تكشف بعض أسرار الكون، خاصة ما يتعلق بالمادة السوداء او المادة المظلمة.