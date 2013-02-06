اغتيل الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين التونسي، المحامي والسياسي المعارض شكري بلعيد.

ولد شكري في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1964 في منطقة جبل جلود جنوبي العاصمة التونسية، ودرس الحقوق في العراق ثم عمل محاميا في تونس ابتداء من سنة 2004 حيث عرف بدفاعه عن المتهمين في قضايا الرأي خلال حكم الرئيس السابق بن علي.

وكان بلعيد قد اُنتخب أمينا عاما للتيار الوطني الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقاد خلال الشهور الماضية حملة ضد سياسات حركة النهضة، كما كان من أكثر المعارضين للتوجه المتشدد الذي تتبناه عدد من الجماعات السلفية في تونس.