نفى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ان تكون الحركة قد وافقت على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل. وأوضح في حديث لبي بي سي أن قبول القيادات الفلسطينية بهذا الحل سابقاً لم يؤد لإقامة الدولة.

وقال مشعل في حديث لبرنامج "هارد توك" على قناة بي بي سي، إنه يجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، والإعداد للانتخابات المقبلة.

ورداً على سؤال بشأن العلاقات بين حماس وإيران على خلفية الازمة في سوريا، أوضح مشعل ان موقف حركته من الطريقة التي تم التعاطي بها مع مطالب الشعب السوري، والتي وصفها بالمذبحة، ادت لتضرر العلاقات مع إيران، لكنه اشار إلى استمرار العلاقة معها، وقلل من اهمية ذلك على صعيد المعونة العسكرية التي كانت تتلقاها الحركة من طهران.