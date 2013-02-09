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كليك: مطلوب 850 كوادرليون دولار لبناء "نجم الموت"

  • 9 فبراير/ شباط 2013

نجم الموت قد يحمي كوكبنا لكن تكلفة بنائه تتجاوز مليارات الدولارات... وأمازون تطرح عملة إفتراضية خاصة بها... اخبار اخرى في كليك لهذا الاسبوع.