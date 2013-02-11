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"حرب بالبرتقال" في مهرجان ايفريا بشمال ايطاليا

  • 11 فبراير/ شباط 2013

في ايطاليا، اقيم مهرجان العراك بالبرتقال حيث شارك فيه المئات من المتطوعين الذي يقذف أحدهم الآخر بالبرتقال وهم على عربات أو سائرون على الأقدام في شوارع مدينة ايفريا شمال ايطاليا.