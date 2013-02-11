في ايطاليا، اقيم مهرجان العراك بالبرتقال حيث شارك فيه المئات من المتطوعين الذي يقذف أحدهم الآخر بالبرتقال وهم على عربات أو سائرون على الأقدام في شوارع مدينة ايفريا شمال ايطاليا.