في ايطاليا، اقيم مهرجان العراك بالبرتقال حيث شارك فيه المئات من المتطوعين الذي يقذف أحدهم الآخر بالبرتقال وهم على عربات أو سائرون على الأقدام في شوارع مدينة ايفريا شمال ايطاليا.
"حرب بالبرتقال" في مهرجان ايفريا بشمال ايطاليا
- 11 فبراير/ شباط 2013
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