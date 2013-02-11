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سويسرا تطرد الشتاء بالأقنعة القبيحة!

  • 11 فبراير/ شباط 2013

خرج سكان مدينة ليسيرن السويسرية إلى الشوارع مرتدين أقنعة قبيحة في إطار كرنفال سنوي يهدف إلى طرد فصل الشتاء.

ويستمر الكرنفال، الذي تعود جذوره إلى القرن الخامس عشر، ستة أيام تعج خلالها المدينة بالمشاركين والموسيقى والعروض.