خرج سكان مدينة ليسيرن السويسرية إلى الشوارع مرتدين أقنعة قبيحة في إطار كرنفال سنوي يهدف إلى طرد فصل الشتاء.
ويستمر الكرنفال، الذي تعود جذوره إلى القرن الخامس عشر، ستة أيام تعج خلالها المدينة بالمشاركين والموسيقى والعروض.
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خرج سكان مدينة ليسيرن السويسرية إلى الشوارع مرتدين أقنعة قبيحة في إطار كرنفال سنوي يهدف إلى طرد فصل الشتاء.
ويستمر الكرنفال، الذي تعود جذوره إلى القرن الخامس عشر، ستة أيام تعج خلالها المدينة بالمشاركين والموسيقى والعروض.