ليبيا: مطالبات بتحسين الوضع الامني بعد عامين على الثورة

في الوقت الذي يحتفل فيه الليبيون بالذكرى الثانية للثورة ضد نظام حكم العقيد معمر القذافي، مازالت بعض القضايا تقف عائقا أمام تحقيق أهداف الثورة خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن وتحسين مستوى المعيشة.