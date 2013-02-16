جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ليبيا: مطالبات بتحسين الوضع الامني بعد عامين على الثورة

  • 16 فبراير/ شباط 2013

في الوقت الذي يحتفل فيه الليبيون بالذكرى الثانية للثورة ضد نظام حكم العقيد معمر القذافي، مازالت بعض القضايا تقف عائقا أمام تحقيق أهداف الثورة خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن وتحسين مستوى المعيشة.