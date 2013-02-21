انفجار كبير وسط دمشق يودي بحياة 30 شخصاً

وقع انفجار كبير في وسط العاصمة السورية دمشق قرب مركز لحزب البعث، وأسفر الانفجار عن مقتل 30 شخصا على الأقل.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن الانفجار نتج عن سيارة مفخخة، بحسب أحد العناصر الأمنية في موقع الحادث.