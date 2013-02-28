4 تك: مدرسة تعتمد على الكمبيوتر اللوحي بدلا من الكتب

في حلقة هذا الاسبوع من برنامج 4 تك تعرفنا داليا حيدر تجربة نفذتها مدرسة اسكتلندية للاعتماد على الكمبيوتر اللوحي كبديل للكتب والدفاتر التقليدية.

اما نسيم رمضان فيأخذنا من لاس فيجاس الامريكية في جولة على تقنيات جديدة بينها قلم قادر على تسجيل الصوت المحيط بك، وهو ما يمكنك من الربط بين الملاحظات التي تدونها وبين الصوت الذي يدور حولك في لحظة الكتابة.

فيما يعرفنا انيس القديحي التقنيات المستخدمة في صناعة المركبات المصفحة.

وأخيرا يعرفنا حمزة الآغا على جهاز جديد للتدريب على الجري من غير الاضطرار الى القاء كافة وزن الجسم على القدمين، ويساعد هذا الجهاز الاشخاص غير القادرين على الجري بسبب الاصابة او غيرها من الاسباب

يبث البرنامج أسبوعيا على شاشة بي بي سي يوم السبت الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينتش، ويعاد ايام الاحد في الثانية عشرة والنصف بتوقيت جرينتش والاثنين في التاسعة والنصف مساء بتوقيت جرنتش والثلاثاء عند الثالثة والنصف فجراً بتوقيت جرينتش والاربعاء في السادسة والنصف صباحا بتوقيت جرينتش والجمعة في الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت جرينتش.

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عنوان البرنامج على تويتر هو:اضغط هنا @BBC_4Tech

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