"الشرطة السلفية" ظاهرة تثير الجدل في تونس

ثار جدل في الآونة الأخيرة في تونس حول ظاهرة أطلق عليها "الشرطة السلفية".
يأتي الجدل في سياق استقطاب مستمر بين العلمانيين والاسلاميين ومخاوف كل طرف من لجوء الآخر للعنف المنظم لتحقيق أهداف سياسية.
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ثار جدل في الآونة الأخيرة في تونس حول ظاهرة أطلق عليها "الشرطة السلفية".
يأتي الجدل في سياق استقطاب مستمر بين العلمانيين والاسلاميين ومخاوف كل طرف من لجوء الآخر للعنف المنظم لتحقيق أهداف سياسية.