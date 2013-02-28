جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"الشرطة السلفية" ظاهرة تثير الجدل في تونس

  • 28 فبراير/ شباط 2013

ثار جدل في الآونة الأخيرة في تونس حول ظاهرة أطلق عليها "الشرطة السلفية".

يأتي الجدل في سياق استقطاب مستمر بين العلمانيين والاسلاميين ومخاوف كل طرف من لجوء الآخر للعنف المنظم لتحقيق أهداف سياسية.