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جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية للاعبي كرة القدم

  • 3 مارس/ آذار 2013

يجتمع مسؤولون في رياضة كرة القدم في إسكتلندا لمناقشة اقتراحا بإمكانية حمل اللاعبين لأجهزة مراقبة وظائف الجسم الحيوية أثناء المباريات، كي يتاح للمدربين والأطباء معرفة الحالة الصحية للاعبين والتعامل مع أية حالات صحية طارئة.