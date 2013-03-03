يجتمع مسؤولون في رياضة كرة القدم في إسكتلندا لمناقشة اقتراحا بإمكانية حمل اللاعبين لأجهزة مراقبة وظائف الجسم الحيوية أثناء المباريات، كي يتاح للمدربين والأطباء معرفة الحالة الصحية للاعبين والتعامل مع أية حالات صحية طارئة.
جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية للاعبي كرة القدم
- 3 مارس/ آذار 2013
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