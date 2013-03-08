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فيلم "أوز العظيم والقوي" وحلة جديدة للقصة العالمية

  • 8 مارس/ آذار 2013

يعرض حالياً فيلم اوز العظيم والقوي في قاعات السينما وهو فيلم غنائي اخرجه سام ريمي وتشارك فيه مجموعة من اهم الممثلين.

الفيلم يقترح نظرة جديدة للقصة العالمية الشهيرة من خلال صور فريدة ومميزة.