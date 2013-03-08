فيلم "أوز العظيم والقوي" وحلة جديدة للقصة العالمية

يعرض حالياً فيلم اوز العظيم والقوي في قاعات السينما وهو فيلم غنائي اخرجه سام ريمي وتشارك فيه مجموعة من اهم الممثلين.
الفيلم يقترح نظرة جديدة للقصة العالمية الشهيرة من خلال صور فريدة ومميزة.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
يعرض حالياً فيلم اوز العظيم والقوي في قاعات السينما وهو فيلم غنائي اخرجه سام ريمي وتشارك فيه مجموعة من اهم الممثلين.
الفيلم يقترح نظرة جديدة للقصة العالمية الشهيرة من خلال صور فريدة ومميزة.