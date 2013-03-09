العثور على لوحة أصلية للرسام الشهير فان دايك من القرن 17

لوحة رسمها فان دايك رسام القرن السابع عشر الشهير، كانت تقبع في أحد المخازن باعتبارها نسخة مقلدة.

لكن عينا خبيرة وفضائل الشبكة العالمية ساهمت في الكشف عن هذه القيمة الفنية والمالية الكبيرة.