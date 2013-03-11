لقاء مع المخرج التونسي نوري بوزيد

الحلقة السابعة و الخمسون من برنامج ذاكرة اذاعة
-المخرج التونسي المشاغب نوري بوزيد وقصته مع الخيل والحمير ودور الحيوانات في افلامه.
-حلقة جيدة مع العلامة حسن الكرمي في قول على قول.
-لقاء مع كبير محرري دار الهلال لطفي رضوان سجل عام 1959.
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الحلقة السابعة و الخمسون من برنامج ذاكرة اذاعة
-المخرج التونسي المشاغب نوري بوزيد وقصته مع الخيل والحمير ودور الحيوانات في افلامه.
-حلقة جيدة مع العلامة حسن الكرمي في قول على قول.
-لقاء مع كبير محرري دار الهلال لطفي رضوان سجل عام 1959.