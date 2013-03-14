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مغنو قطاع غزة يعانون قلة الفرص المتاحة لإظهار إبداعاتهم

  • 14 مارس/ آذار 2013

يواجه المغنون في غزة تحديات كبيرة تتعلق بالحصار والانتشار ومدى تقبل المجتمع المحافظ لهم وقلة الفرص المتاحة لإظهار طاقاتهم، ما دفعهم إلى اللجوء إلى غناء الإعلانات التجارية في الاذاعات المحلية كطريقة لكسب رزقهم.